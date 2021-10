Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz findet 2021 mit 2G-Regel statt

Die Aufbauarbeiten für den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz laufen bereits. Vom 12. November bis 26. Dezember 2021 können Besucher heuer wieder die vorweihnachtliche Stimmung genießen - unter Einhaltung der 2G-Regel.

Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr, kann der traditionelle Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz heuer wieder stattfinden. Unter dem Motto „Besinnlich & Sicher“ garantiert der Veranstalter die Einhaltung aller behördlichen Auflagen in Bezug auf die COVID19-Verordnungen.

150 Stände am größten Christkindlmarkt Wiens

Auch heuer werden rund 150 Standbetreiber aus vielen Branchen Ihre weihnachtlichen Produkte präsentieren. Traditionell gibt es am Christkindlmarkt neben Kunsthandwerk und klassischem Handel auch ein reichhaltiges gastronomisches Angebot: von Süßwaren über Maroni bis hin zum Punsch in den beliebten Sammlertassen.

Corona-Regeln am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz ist der größte Adventmarkt in Wien und wird unter besonderen Corona-Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Die wichtigste Neuerung ist die Zutrittskontrolle. Der Markt wird nur über mehrere regulierte Eingänge zugänglich sein. An diesen Eintrittspunkten wird von den Besuchern ein Nachweis über die jeweils gültige „G-Regel“ verlangt.