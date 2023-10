Wiener Bürgermeister Ludwig verteidigt Abschied aus Bundesgremien

Der Wiener Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig (SPÖ) verteidigte am Dienstag seine Entscheidung, aus den Bundesparteigremien auszuscheiden.

"Ich bin Teil eines Teams - und ich darf sagen eines sehr guten Teams" versicherte der Landesparteichef am Rande einer Pressekonferenz. Und man habe auch ein breit aufgestelltes Team für die Bundesgremien nominiert. Um einen Rückzug handle es sich also nicht.

all

all

self

self

Wiener Landespartei unterstütze Bundespartei weiterhin

Die Wiener Landespartei unterstütze die Bundespartei weiterhin auf allen Ebenen, hielt der Stadtchef fest: "Ich werde das selbstverständlich auch in meiner Funktion als Wiener Vorsitzender und Bürgermeister mit allen Kräften so wie bisher auch tun." Man sei personell gut aufgestellt. Es gebe viele Personen, die in Zukunft auf Landes- oder Bundesebene bestimmende Funktionen übernehmen könnten, beteuerte er.