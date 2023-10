Wiens Bürgermeister Ludwig zieht sich aus SPÖ-Bundesgremien zurück

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kandidiert nicht mehr für die Bundesgremien der SPÖ und will sich künftig voll auf seine Aufgabe in Wien konzentrieren.

Statt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nominierte die Wiener Stadtpartei am Montag in ihren Gremien Stadtrat Jürgen Czernohorszky zusätzlich als Kandidaten für den Bundesvorstand.

SPÖ entscheidet auf Parteitag über Bundesgremien

Neben Ludwig auch Doskozil nicht in SPÖ-Bundesgremien

Der Bürgermeister ist nicht der einzige Landesvorsitzende, der auf einen Platz in den Bundesgremien verzichtet. Auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird nicht antreten, er ist ja schon seit einigen Jahren nicht mehr in Präsidium und Vorstand vertreten, nachdem er mit der Bundespartei so manchen Strauß ausgefochten hat und zuletzt Andreas Babler im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen war.

In der Wiener Partei will man Ludwigs Entscheidung nicht in diesen Zusammenhang stellen. Diese sei nicht gegen den neuen Parteichef gerichtet, vielmehr werde man weiter in den Gremien aktiv und eng und solidarisch mit der Bundespartei mitarbeiten. Ludwig wolle sich einfach voll auf die Arbeit in Wien konzentrieren, wo 2025 wieder gewählt wird.