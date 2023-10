SPÖ OÖ-Chef Lindner äußert Bedauern am Rückzug Ludwigs

Nach der Kritik von Georg Dornauer am Rückzug von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig aus den sozialdemokratischen Bundesgremien äußert nun der oberösterreichische Landeschef Michael Lindner sein Bedauern.

Rückzug von Ludwig: Häme kam von der ÖVP

Häme kam indes von der ÖVP. Deren Generalsekretär Christian Stocker meinte in einer Aussendung, auch die Wiener SPÖ distanziere sich nun von Bundesparteichef Andreas Babler. Anders könne Ludwigs Schritt nicht interpretiert werden. "Marxistische Retro-Parolen aus den 70er-Jahren" kämen wohl nicht in allen Teilen der SPÖ gut an.