Wiener Biotech-Firma will mit Kombitest für Grippe und Covid 19 punkten

Das Wiener Life Science-Unternehmen ingenetix will mit einem bereits zertifizierten PCR-Test punkten, mit dem im Rahmen nur einer Probenentnahme der Nachweis von Covid-19 sowie von Influenza A und B gelingt.

Schnelle gemeinsame Diagnose von Covid-19, Grippe und Co.

Seit März habe man am Firmenstandort in der Bundeshauptstadt rund 1,4 Millionen PCR-Tests hergestellt. Die Nachweisverfahren für Influenza A und B hat das Unternehmen schon vor Jahren entwickelt und am Markt, erklärte Korschineck: "Wir haben beides jetzt umgemodelt und kombiniert, dadurch konnten wir relativ schnell sein." Vor wenigen Wochen folgte die technische und klinische Validierung. Dass in der Kombination von drei Nachweisen pro Test die Genauigkeit nicht leidet, habe man genau überprüft. Da es sich um ein PCR-Verfahren handelt, brauche die Auswertung um die 24 Stunden.