Wiener Bar LVDWIG eröffnet am Naschmarkt

Ab Mitte Jänner 2020 gibt es ein neues Zentrum für Connaisseurs, Design-Affine, Individualisten, Hedonisten und Menschen, die das Leben lieben: eine Wiener Bar mit dem Namen LVDWIG.

Location der Bar: Der Wiener Naschmarkt

Barbara Ludwig über die Idee hinter dem Lokal

Kleine Raffinessen für eine Bar der besonderen Art



Wertigkeit trifft auf Wiener Charme

An wen das LVDWIG gerichtet is

Die Menschen hinter der neuen Wiener Bar

Barbara Ludwig wird in Wien respektvoll auch „die Ludwig vom Beethoven“ genannt. Sie führt das kleine, feine Haus aus der Gründerzeit. Mit 4-Sternen liegt das Boutique-Hotel Beethoven eingebettet in Kultur und Kulinarik am „bohemian“ Naschmarkt, gegenüber dem Papagenotor am Theater an der Wien. Paul Rittenauer ist in der Gastro- und Event-Szene Wiens bestens bekannt. Er realisierte zahlreiche Projekte wie die Freiluft Stadtterrasse im Hochhaus Herrengasse, den Dinnerclub am Petersplatz 7, die HeldenBar am Heldenplatz, die Residenz Zögernitz in Döbling sowie

die Gastronomie & Eventflächen am Erste Campus Wien.