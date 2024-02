Wiener Ballsaison 2023/24 stellte neue Rekorde auf

Der Wiener Ballsaison 2023/24 sind Rekorde in puncto Besucherzahl und Umsatz gelungen.

Die Wiener Ballsaison 2023/24 war die bisher erfolgreichste. Laut Wiener Wirtschaftskammer wurden rund 560.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, die für mehr als 185 Mio. Euro Umsatz sorgten. Damit seien die Bestwerte aus dem Vorjahr noch einmal übertroffen worden, hieß es am Montag. Die größten und bekanntesten Veranstaltungen waren dabei schon Anfang Jänner so gut wie ausverkauft. Für den Rekord sorgten nicht zuletzt die Gäste aus dem Ausland.

Tausende für Ballbesuch nach Wien

"Die Wiener Bälle haben sich international einen hervorragenden Ruf erwirtschaftet, der schlussendlich den Ausschlag gegeben hat. Denn die große Anzahl an Ball-Touristen hat uns geholfen, die Rekordwerte des Vorjahres nochmals zu toppen", erläuterte Markus Grießler, der Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wiener Wirtschaftskammer, in einer Aussendung. Rund 30.000 Gäste sind laut der Erhebung für eine Ballbesuch in die Bundeshauptstadt gereist.