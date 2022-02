Wiener Austria Center hofft auf Rückkehr der Kongresse

Das Wiener Austria Center beherbergt das größte Corona-Impf- und Testzentrum Österreichs - hofft aber, dass 2022 neben Impfwillen auch zahlreiche Kongressteilnehmer als Besucher empfangen werden.

Gefragt sei bei der Planung vor allem Flexibilität, betonte die ACV-Chefin. "Die Branche ist nach wie vor in einem allgemeinen Zustand der Unsicherheit und wartet die Entwicklung des Infektionsgeschehens und der entsprechenden Maßnahmen ab. Durch das Angebot der Terminverlegung in die warme Jahreszeit und die Durchführung als Hybridveranstaltung mit flexibler Teilnehmerzahl vor Ort bieten wir unseren Kunden ein höchstmögliches Maß an Planungssicherheit."