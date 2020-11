Wiener Attentäter soll berüchtigte Moschee besucht haben

Der Attentäter von Wien soll regelmäßiger Besucher einer Moschee in Wien-Ottakring gewesen sein, die bereits mehrmals in Zusammenhang mit der radikal-islamischen Szene genannt wurde.

Dabei soll es sich um ein Objekt in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring handeln, wie am Mittwoch mehrere Medien berichteten. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) distanzierte sich gegenüber der APA von der Moschee, diese stehe nicht unter der Kontrolle der Glaubensgemeinschaft, hieß es.