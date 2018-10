Wiener "Angewandte" Uni zog in ein neues Quartier

Die Universität für angewandte Kunst in Wien breitet sich in die Vordere Zollamtsstraße aus. In einem früheren Flüchtlingsquartier werken nun Tausende Studenten.

Nach 2 Jahren Bauzeit ist der Umbau der “Angewandten” am Oskar-Kokoschka-Platz pünktlich zum Semesterstart abgeschlossen und das Universitätsgebäude erstrahlt in neuem Glanz. Die Werkstätten und Lehrräume wurden heller, offener aber auch leiser gestaltet, die Nähe zu anderen Fachbereichen soll einen besseren Austausch unter den Studenten ermöglichen.