Wiener Ärzteball 2022 wegen Corona abgesagt

Der für den 29. Jänner 2022 geplante Ärzteball in der Wiener Hofburg wurde abgesagt.

Der Vorstand der Ärztekammer für Wien hat am Dienstag in seiner Sitzung die Absage des Balls aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation in Österreich beschlossen. Es sei momentan nicht möglich, den Ball wie gewünscht abzuhalten.