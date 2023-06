Wiener (22) tötete Mutter: Anklage wegen Mordes

Ein 22-jähriger wurde vom der Staatsanwaltschaft Wien beim Landesgericht für Strafsachen wegen Muttermordes angeklagt. Der Angeklagte soll seine 54-jährige Mutter in Wien-Liesing getötet haben.

Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstag auf APA-Anfrage. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die 54 Jahre alte Frau am 28. Februar 2023 in ihrer Dachgeschoßwohnung in Wien-Liesing vorsätzlich getötet zu haben, indem er ihr mit einem Küchenmesser mehrmals in Rücken und Hals stach.