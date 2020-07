Wien will bei steigenden Corona-Zahlen Maßnahmen verschärfen

Sollten die Corona-Zahlen steigen, müsste auch Wien zu strengeren Maßnahmen greifen. Bürgermeister Michael Ludwig sieht vorerst aber keinen unmittelbaren Anlass dazu.

Auch in Wien könnten die Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Coronavirus wieder verschärft werden, wenn die Situation es erfordert - ähnlich wie in Oberösterreich, wo etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Amtsgebäuden wieder vorgeschrieben ist. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz erläutert. Vorerst sind jedoch keine entsprechenden Schritte geplant.