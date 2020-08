Wien-Wahl: "Wandel" tritt in Neubau an

Bei der Wien-Wahl im Herbst wird die Kleinpartei "Wandel" im Bezirk Neubau antreten. Spitzenkandidat ist Christoph Schütter, auch die restliche Kandidatenliste steht bereits.

"Wir wollen in Neubau vorzeigen, wie Wandel in der Politik wirklich aussieht. Mit Mut, Transparenz und Rückgrat", kündigt Spitzenkandidat Christoph Schütter den Antritt des Wandels im 7. Bezirk an.

Kleinpartei "Wandel" tritt in Wien-Neubau an

Bei der Wien-Wahl will die Partei ihre Ressourcen in einem Bezirk einsetzen. Man rechnet sich große Chancen aus, mit mehreren Bezirksräten in die Bezirksvertretung einzuziehen und Fraktionsstatus zu erlangen. Projekte, wie die Transformation eines ganzen Bezirkes zum ersten Superblock der Welt, sollen so gestartet werden.