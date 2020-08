Wien-Wahl: THC-Kandidat Knezevic tritt nach Wut-Video nicht an

Petar Knezevic hat seine Kandidatur für das Team HC Strache bei der Wien-Wahl zurückgezogen. Er sorgte mit einem Privatvideo für Aufregung, in dem er Kanzler Kurz heftig beschimpfte.

Knezevic zieht Kandidatur wegen "Hexenjagd" nach Video zurück

Höbart hatte in einer Pressekonferenz am Vormittag Knezevic noch verteidigt und auf sein Entschuldigungs-Statement via Facebook hingewiesen. Der Bezirksvertretungskandidat zieht sich nun aber trotzdem zurück - und zwar "aufgrund der andauernden Hexenjagd gegen seine Person", wie der Generalsekretär in einer Aussendung meinte.