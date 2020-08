Strache-Kandidatin nach Demo-Sager von AUA gefeuert

Eine Kandidatin des "Team HC Strache" wurde nach einer Soros- und Rothschild-feindlichen Aussage auf einer Demo von ihrem Arbeitgeber, der AUA, gekündigt.

Die Flugbegleiterin Christina Kohl ist am Dienstag als Kandidatin auf dem 17. Listenplatz des "Team HC Strache" für die Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien präsentiert worden. Kurze Zeit später ist sie ihren Job bei der Fluglinie Austrian Airlines los. Sie wurde gekündigt. Grund ist ein aufgetauchtes Demo-Video, in dem sie etwa "Soros muss weg" oder "Rothschild muss weg" skandiert. Fast unmittelbar nach der Bekanntgabe der Kandidatur für Straches Team kursierte in den Medien ein Video, dass Kohl bei einer Demonstration in Wien zeigt. Dabei ist auf dem Video zu hören wie sie etwa " Soros muss weg", "Antifa muss weg", "Rothschild muss weg", "Rockefeller muss weg" und "Illuminati müssen weg", ruft.