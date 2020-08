Wien-Wahl: Strache hat die nötigen Unterschriften beisammen

Das Team HC Strache konnte die nötigen 2.950 Unterschriften zusammentragen, die es braucht, um bei der Wien-Wahl anzutreten. Nun stellt sich nur noch die Frage, ob auch sein Lebensmittelpunkt in Wien ist.

Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH auf ihrem Online-Portal oe24.at und in ihrer Freitagsausgabe berichtet, hat Heinz-Christian Strache die notwendigen 2.950 Unterstützungserklärungen für ein Antreten bei der Wien-Wahl . Er wird also - vorausgesetzt die Bezirkswahlbehörde erkennt seinen Wohnsitz im 3. Wiener Gemeindebezirk an - zur Wahl antreten.

Meisten Unterschriften in Bezirksämtern abgegeben

"Ja, die Freude über diesen ersten Erfolg bei meinem politischen Comeback ist wirklich groß - wir haben heute in allen 23 Bezirken alle nötigen Unterstützungserklärungen, die wir für ein Antreten zur Wien-Wahl brauchen. Ich trete jetzt zur Wien-Wahl an, da können meine Gegner vor lauter Ärger noch so viele Purzelbäume schlagen", so Strache.