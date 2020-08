Wien-Wahl: SPÖ beklebt Hauswand mit Brief an ÖVP

Die SPÖ beklebte am Naschmarkt eine Hauswand mit einem überdimensionalen Brief an ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel.

Nachdem zuletzt der rote Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz ein - laut seinen Angaben selbst bezahltes - Selbstporträt auf eine Fassade pinseln ließ, zeigt die Landespartei nun am Naschmarkt ein überdimensionales und eher textlastiges Plakat. Es handelt sich um einen Brief an den Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel, wie auf APA-Anfrage betont wurde.

Diesem wird in türkiser Schrift quasi ins Stammbuch geschrieben, er dürfe Wien nicht schlechtmachen, kleinreden oder gar beleidigen. Denn Wien, so heißt es, sei "leiwand".