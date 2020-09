Wien-Wahl: Ludwig garantiert "sicheres Wählen" trotz Corona

Am 11. Oktober sollen alle Wähler unbesorgt ihre Stimme für die Wien-Wahl abgeben können. Bürgermeister Michael Ludwig versicherte, dass in den Wahllokalen umfangreiche Maßnahmen gegen das Coronavirus umgesetzt werden.

Die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl am 11. Oktober wird unter höchsten Sicherheitsstandards stattfinden und dem Coronavirus keine Chance gegeben. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag am Rande seines Mediengesprächs erneut betont.