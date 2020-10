Wien-Wahl: Hebein hat bereits gewählt

Die Spitzenkandidatin der Wiener Grünen, Birgit Hebein, hat bereits gewählt. Am Samstag hat sie dies per Wahlkarte erledigt.

Die Chefin und Spitzenkandidatin der Wiener Grünen, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, hat acht Tage vor der Wien-Wahl am 11. Oktober ihre Stimme bereits abgegeben. Sie wählte am Samstag per Wahlkarte in ihrem Heimatbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus, wie sie per Twitter mitteilte.