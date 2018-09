Wien-Wahl: Birgit Hebein bewirbt sich um Spitzenplatz der Grünen

Neben Peter Kraus und David Ellensohn bewirbt sich auch die Grüne Gemeinderätin Birgit Hebein um die Spitzenkandidatur bei der Wien-Wahl 2020.

Bei den Wiener Grünen gibt es eine weitere offizielle Kandidatur für den Spitzenplatz bei der nächsten Gemeinderatswahl. Am Dienstag, dem Tag, an dem die Bewerbungsfrist endet, verkündete Gemeinderätin Birgit Hebein, dass sie sich ebenfalls um die Nachfolge von Maria Vassilakou bewirbt.

Hebein kündigte an, mit einem Team anzutreten. Wer Teil desselben sein wird, werde sie in den nächsten Tagen bekanntgeben. Inhaltlich will die diplomierte Sozialarbeiterin einen Schwerpunkt auf die soziale Sicherheit legen. “Ohne soziale Sicherheit gibt es keinen sozialen Frieden”, betonte sie. Auch die Klimakrise könne “nur mit der sozialen Frage beantwortet werden”, zeigte sie sich überzeugt. “Spätestens mit diesem Hitzesommer, diesen Überschwemmungen, muss allen klar sein, dass die Klimakrise eine soziale Krise ist”, sagte Hebein.

“Singe antifaschistische Lieder mit Überzeugung”

“Ich bin in einem kleinen Dorf in Kärnten aufgewachsen, mein Vater war gelernter Maurer, meine Mutter Hausfrau”, erzählte sie von ihrer Kindheit. Geprägt hätten sie sowohl Lieder auf Deutsch als auch auf Slowenisch. Auch antifaschistische Lieder singe sie mit Überzeugung, erklärte Hebein. Wenn die Grundbedürfnisse der Menschen nicht erfüllt seien, hätten sie keine Möglichkeit, an der Demokratie teilzunehmen. “Wenn wir die soziale Frage eskalieren lassen und keine Lösungen auf den Tisch legen, dann dürfen wir uns über das, was in Chemnitz passiert ist, nicht wundern. Das will ich für Wien nicht.”