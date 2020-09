Wien Wahl 2020-Umfrage: Welche Partei würden Sie derzeit wählen?

Am 11. Oktober 2020 finden in Wien Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen statt. Neun Parteien stehen wienweit auf dem Stimmzetteo. VIENNA.at fragt schon jetzt: Welche Partei würden Sie derzeit wählen?

In knapp sechs Wochen wird in Wien gewählt und die Umfragen zeigen einen deutlichen Trend. Zuletzt wurden der SPÖ bei der Wien-Wahl 2020 knapp 41 Prozent prognostiziert, die ÖVP kann mit rund 20 Prozent und einem ordentlichen Zuwachs rechnen. Platz drei ginge an die Grünen, die bei 15 Prozent liegen würden. Einen Absturz von über 30 Prozent in die Einstelligkeit prophezeit die Umfrage der FPÖ, für die neun Prozent erhoben wurden. Die Liste HC würde mit fünf Prozent knapp den Einzug in den Landtag schaffen.