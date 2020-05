Wien-Währing: Mann saß mit Stichverletzungen am Gehsteig

Am Sonntag versorgte die Berufsrettung Wien einen 29-Jährigen am Währinger Gürtel, der mehrere Stichverletzungen in den Oberkörper erlitten hatte.

Ein 29-jähriger Mann (albanischer Staatsangehöriger) wurde am 17. Mai 2020 um 23.30 Uhr mit offensichtlichen Stichverletzungen im Oberkörper am Gehsteig des Währinger Gürtels sitzend aufgefunden.

Er wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Keine Hinweise zu Tathergang