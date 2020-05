Wien: Viele Friseure haben bereits am 1. Mai geöffnet

Obwohl Friseure eigentlich erst am 2. Mai öffnen dürfen, zeigt ein Lokalaugenschein im 20. Wiener Bezirk: Rund die Hälfte der Friseure hat offen. Die Maskenpflicht wurde dabei nicht immer ganz ernst genommen.

Wer sich in Wien heute, am 1. Mai, schon unbedingt die Haare schneiden lassen wollte, konnte dies problemlos, wenn auch mit etwas Wartezeit, erledigen. Zumindest im 20. Bezirk in Wien hatten bei einem APA-Rundgang am Nachmittag von zwölf Haarschneidern die Hälfte offen. Praktisch überall warteten Kunden vor dem Geschäft, meist weil die Warteplätze drinnen schon belegt waren.