Friseuren droht bei Geschäftsöffnung am 1. Mai Anzeige

Der Gewerkschaft vida ist zu Ohren gekommen, dass einige Friseure bereits am Feiertag wieder öffnen wollen. "Wer widerrechtlich aufsperrt, fliegt aus der Kurzarbeit, wird angezeigt und muss zahlen", wird nun gewarnt.

"Sollten morgen tatsächlich Friseure öffnen, werden wir alles ausschöpfen, was die Rechtsordnung vorgibt", sagte Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida, am Donnerstag. "Wer sogar widerrechtlich an gesetzlichen Feiertagen aufsperrt, fliegt aus der Kurzarbeit, wird angezeigt und muss zahlen."