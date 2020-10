Wien verzeichnet 392 neue Coronavirus-Fälle

Nach dem Rekordhoch am Donnerstag verzeichnete Wien am Freitag einen deutlichen Rückgang bei den Coronavirus-Neuinfektionen. 392 neue Fälle wurden identifiziert, zwei Frauen sind verstorben.

Nach dem Rekordwert von 613 Fällen am Donnerstag lagen die täglichen Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Freitag in Wien wieder deutlich darunter: 392 positive Testresultate wurden gemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt per Aussendung mit. Damit betrug die Zahl der "aktiven" Fälle 5.088 - nach 5.007 am Donnerstag.