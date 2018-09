Wien: Trabrennbahn Krieau soll weiter bestehen bleiben

Die Wiener Trabrennbahn Krieau soll weiter bestehen bleiben, Baupläne würden noch keine bestehen. In einer Sondergemeinderatssitzung soll das Thema morgen besprochen werden.

Für die Trabrennbahn in der Wiener Krieau gibt es derzeit keine konkreten Bebauungspläne – das hat der neue Eigentümer der Sportstätte, IC Developments, am Dienstag gegenüber Journalisten bei einer Begehung des Areals erklärt. Die Immobilienfirma sei in einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis mit dem Trabrennverein, würde den Verein jedoch bei der Suche von Alternativstandorten unterstützen.

Bebauung der Trabrennbahn?

Die Wiener Trabrennbahn am Prater und das sie umgebende, stark wachsende “Viertel Zwei” in der Leopoldstadt sorgt derzeit für politische Diskussionen. Auch in der morgigen Sondergemeinderatssitzung, in der es um Immobiliengeschäfte der Stadt Wien gehen wird, soll über die Sportfläche gesprochen werden.