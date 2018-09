ÖVP Wien will Verkauf der Trabrennbahn Krieau prüfen

Der Verkauf der Trabrennbahn Krieau ging nicht mit rechten Dingen zu, vermutet die Stadt-ÖVP.

Kritisiert wird, dass der Deal nicht transparent abgelaufen worden sei und die Sportstätte zu wenig Unterstützung vonseiten der Stadt erhalte. Bei einem Pressetermin am Freitag berichtete Werner Krenek, ein ehemaliger Pferdebesitzer in der Krieau, von seiner Sorge, dass diese absichtlich an die Wand gefahren werde.