Wien: Sanierung des Parlaments läuft planmäßig

Die Parlamentssanierung schreitet voran. Zu den nächsten Schritten zählt die Restaurierung historisch wertvoller Flächen, wie Fenster und Wandmalereien und in den kommenden Monaten steht bereits die Dacherneuerung an.

Die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes in Wien läuft nach Angaben der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) noch immer plangemäß. In den kommenden Monaten steht die Erneuerung des Daches an, hieß es am Montag anlässlich einer Medienführung. Daneben wird die statische Konstruktion für das neue Besucherzentrum geschaffen und intensiv rund um den Nationalratssitzungssaal gearbeitet.