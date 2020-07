Wien: "Safe Stay"-Siegel soll Hotelgäste anlocken

Erfüllen Beherbergungsbetriebe in Wien gewisse Schutzvorgaben, dürfen sie sich als "Safe Stay"-Betrieb kennzeichnen. Diese Maßnahme soll bei der Rückgewinnung von Gästen helfen.

Nach dem Totaleinbruch des Städtetourismus durch die Coronavirus-Pandemie versucht Wien nun seine Hotels mit einem eigenen Qualitätssiegel für sicheres Reisen bei der Rückgewinnung von Gästen zu unterstützen. Erfüllen Beherbergungsbetriebe gewisse Schutzvorgaben, dürfen sie sich als "Safe Stay"-Betrieb kennzeichnen, wie am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Coronavirus: Wien vergibt eigenes "Safe Stay"-Siegel für Hotels

Aktuell betrage die Buchungslage in den Hauptstadt-Betrieben rund 20 Prozent, wurde Hotellerie-Fachgruppenobmann Dominic Schmid in der Aussendung zitiert: "Mit den freiwilligen Extra-Checks für Hotel, Zimmer und die Mitarbeiter selbst, die weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Hygienebestimmungen hinaus gehen, schaffen die Wiener Hotels die Basis für das Vertrauen ihrer Gäste. Mit dem neuen Siegel können sie das auch sichtbar machen und nach außen tragen." Es müsse jede Chance genutzt werden, um potenzielle Wien-Besucher in Zeiten wie diesen tatsächlich wieder in die Stadt zu bringen, ergänzte Markus Grießler, Chef der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.