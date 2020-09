Wien: Rund 400 zusätzliche Parkplätze für Pendler in Spittelau

Der Wiener Garagenanbieter WIPARK stellt Pendlern ab sofort in der Garage Unizentrum Althanstraße in Spittelau knapp 400 Parkplätze zur Verfügung.

Für viele Pendler ist der Umstieg auf Öffis an der Stadtgrenze der einfachste Weg in die Stadt zu kommen. Das sorgt allerdings dafür, dass die dafür zur Verfügung stehenden Park+Ride-Garagen oft bereits in den frühen Morgenstunden voll sind.