Ab Dienstag wird mit der Fahrbahninstandsetzung an der Kreuzung Felberstraße/Schweglerstraße begonnen.

Ab Dienstag wird mit der Fahrbahninstandsetzung an der Kreuzung Felberstraße/Schweglerstraße begonnen. ©APA/ROLAND SCHLAGER (Symbolbild)

Ab Dienstag wird mit der Fahrbahninstandsetzung an der Kreuzung Felberstraße/Schweglerstraße begonnen. ©APA/ROLAND SCHLAGER (Symbolbild)

Wien-Rudolfsheim: Straßensanierung an der Kreuzung Felberstraße/Schweglerstraße

Am Dienstag, dem 9. April, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten in der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.

Aufgrund von Zeitschäden wird im Bereich des Kreuzungsplateaus mit Schweglerstraße bzw. Schmelzbrücke die Fahrbahn erneuert.

Verkehrsmaßnahmen in Wien-Rudolfsheim

Die Arbeiten am Kreuzungsplateau beginnen am 9. April und erfolgen nacheinander in vier Abschnitten, beginnend mit dem nördlichen Kreuzungsbereich:

Nördlicher Kreuzungsbereich: Gearbeitet wird nachts zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr. Während der Baudauer wird die Bushaltestelle "Schmelzbrücke" des 12A im Bereich der Schweglerstraße 2-4 aufgelassen und eine Ersatzhaltestelle auf Höhe der Hausnummer 6 errichtet.

Westlicher Kreuzungsbereich: Die Arbeiten erfolgen nachts zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr. Der Linksabbiegestreifen der stadteinwärtsführenden Felberstraße wird für die Baudauer gesperrt. Ein Abbiegen auf die Schweglerstraße ist währenddessen nicht möglich.

Östlicher Kreuzungsbereich: Die Arbeiten erfolgen nachts zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr. Während dieses Bauabschnitts wird in der Felberstraße jeweils ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung gesperrt.

Südlicher Kreuzungsbereich: Die Arbeiten erfolgen während der betriebslosen Zeit des öffentlichen Verkehrs zwischen 24:00 Uhr und 05:00 Uhr unter Freihaltung eines Fahrstreifens pro Fahrtrichtung.

Straßensanierung an der Kreuzung Felberstraße/Schweglerstraße

Im gesamten Baubereich bleiben für die Dauer der Arbeiten Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung geöffnet, mit Ausnahme des stadteinwärtigen Linksabbiegestreifens von der Felberstraße in die Schweglerstraße.

Der Fußgänger*innenverkehr bleibt aufrecht. Das geplantes Bauende ist der 3. Mai 2024.