Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Versuchter Diebstahl sorgt für Verkehrsunfall

Am Samstag kam es zu einem versuchten Diebstahl in einem Lokal am Mariahilfer Gürtel. Daraufhin kam es zu einem Streit, der schließlich zu einem Verkehrsunfall führte.

Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei in ein Lokal am Mariahilfer Gürtel gerufen. Grund war ein versuchter Diebstahl. Ein 38-Jähriger soll die Geldbörse der 46-jährigen Kellnerin genommen haben. Die Frau bemerkte den Diebstahl und konnte die Geldbörse wiedererlangen. Daraufhin attackierte der Tatverdächtige sowohl die Kellnerin, als auch eine 45-jährige Frau, die dem Opfer helfen wollte.

Streit verlagert sich auf Fahrbahn: Verkehrsunfall Es entstand ein recht brutales Handgemenge, im Zuge dessen der Mann die Kellnerin sogar an ihren Haaren packte und so aus dem Lokal zog. Beide taumelten auf die Fahrbahn und unmittelbar vor ein Auto. Durch den daraus resultierenden Auffahrunfall wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angehalten werden. Er leistete Widerstand und wollte einem Polizisten einen Kopfstoß versetzen. Der 38-jährige Rumäne wurde festgenommen.