Wien prüft spezielle Impf-Angebote für Sonderschulen

An den Wiener Sonderschulen wird derzeit unter den Eltern erhoben, bei wie vielen Schülern Interesse an einer Corona-Impfung besteht.

Impfmöglichkeit daheim angedacht

In Fällen, wo eine Anreise per Auto oder Öffis nicht möglich ist, soll es für Schüler und ihre Begleitpersonen Fahrtendienst-Angebote geben, hieß es auf APA-Nachfrage aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Sollte auch das nicht machbar sein, wird für die betreffenden Kinder ein aufsuchendes Impfen daheim in Erwägung gezogen. Bis Ende der Woche soll die Erhebung abgeschlossen sein. Dann wird auch festgelegt, welche Angebote in welchem Ausmaß notwendig sein werden.