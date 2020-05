Wien prescht mit "Leitfaden" für Kulturbetrieb vor

Mitte Mai präsentierte die Regierung die schrittweise Wiederöffnung der Kulturveranstaltungen - beginnend mit 29. Mai. Da die entsprechende Verordnung inklusive Umsetzungsvorgaben noch auf sich warten lässt, prescht Wien nun mit einem "Leitfaden" vor.

Dieser diene auch als Vorschlag für den Bund, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag bei der Präsentation betonte.

Leitfaden für Indoor-Veranstaltungen erarbeitet

Das recht allgemein gehaltene Orientierungspapier, das vor allem auf Indoor-Veranstaltungen abzielt, da Events im Freien als grundsätzlich unproblematischer gelten, wurde in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Medizinern und Hygieneexperten sowie Vertretern zahlreicher Kulturinstitutionen erarbeitet. Am heutigen Dienstag habe auch der Krisenstab der Stadt Wien sein Okay dazu gegeben, informierte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Man stelle den Leitfaden nun dem Gesundheitsministerium zur Verfügung, um damit die bundesweiten Rahmenbedingungen für Kulturevents festlegen zu können. Sollte das nicht gewünscht sein, kann man sich auch eine Umsetzung nur für Wien vorstellen - mit Inkrafttretung "im Laufe des Juni".