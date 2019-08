Wien-Penzing: Taschendieb mit falschem Pass unterwegs

Die Wiener Polizei konnte gestern einen mutmaßlichen Taschendieb festnehmen, der sich mit einem falschen Pass auswies. Wie sich herausstellte, hatte der Mann einige Vergehen auf dem Kerbholz.

Ein Tatverdächtiger konnte am Freitag nach einem Geldbörsendiebstahl auf der Linzer Straße in Wien-Penzing noch im Geschäft angehalten werden. Er wies sich daraufhin mit einem mexikanischen Reisepass aus, der sich jedoch als Fälschung herausstellte. Tatsächlich handelt es sich beim Angehaltenen um einen 57-jährigen peruanischen Staatsbürger.

Peruaner bereits mehrfach vorbestraft

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich auch heraus, dass gegen ihn bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Urkundenunterdrückung und Bankomatkartendiebstahls bestand. Ihm werden insgesamt vier Handtaschen- bzw. Geldbörsen-Diebstähle im Zeitraum von 9. bis 14. Juni 2019 zur Last gelegt.

Der Tatverdächtige wurde an Ort und Stelle festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Auch befindet sich der Festgenommene unrechtmäßig in Österreich. Weitere Ermittlungen sind im Gange.