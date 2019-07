Wien-Penzing: Falsche Polizisten wollten 80-Jährigem Geld abnehmen

Eine aufmerksame Bankangestellte verhinderte am Donnerstag einen Betrugsfall. Ein 80-Jähriger wollte in der Bank einen fünfstelligen Betrag abheben, weil ihn Polizisten angerufen hätten.

Ein 80-jähriger Mann kam am Donnerstag in Wien-Penzing in eine Bankfiliale und wollte einen fünfstelligen Betrag beheben. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin witterte eine mögliche Betrugshandlung und alarmierte umgehend die Polizei.