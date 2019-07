Wien: Ottakringer Straße wird nach Gleisbauarbeiten saniert

Auf einem Teilstück der Ottakringer Straße wird der Fahrbahnbelag erneuert. Ab Mittwoch kommt es deswegen zu Bauarbeiten.

Nach Gleisbauarbeiten der Wiener Linien in der Ottakringer Straße zwischen Paltaufgasse und Enenkelstraße im 16. Bezirk wird der an die Gleise angrenzende Fahrbahnbelag neu hergestellt.

Am Mittwoch, dem 3. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten, die nachts in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr bei wechselweisem Durchschleusen des Fahrzeugverkehrs stattfinden. Geplantes Bauende ist am 12. Juli.