Wien: Ottakringer Brauerei ist Österreichs "Brauerei des Jahres" 2018

Die Ottakringer Brauerei wurde bei der "Austrian Beer Challenge 2018" zur "Brauerei des Jahres" gekürt. Auch über weitere Auszeichnungen darf sich die Wiener Brauerei freuen.

Weitere Auszeichnungen für Ottakringer Brauerei

Ottakringer GoldFassl Spezial: 1. Platz in der Kategorie “Export und Festbiere”

Ottakringer Helles: 2. Platz in der Kategorie “Leichte Lagerbiere und Münchner Helle”

Ottakringer Brauwerk Blond: 1. Platz in der Kategorie “Belgische Ales”

Ottakringer Brauwerk Session IPA: 1. Platz in der Kategorie “IPAs”

Ottakringer Brauwerk Porter: 3. Platz in der Kategorie “Stouts & Porter”