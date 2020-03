Wien-Ottakring: Mädchen nach Fenstersturz auf dem Weg der Besserung

Jenes Mädchen, das am vergangenen Dienstag in Wien-Ottakring nach einem Fenstersturz im künstlichen Tiefschlaf war, ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Fenster stand vermutlich offen: Mädchen stürzte auf Betonboden

Das Mädchen war am Dienstagnachmittag in einer Wohnung im zweiten Stock eines Gemeindebaus in der Possingergasse offenbar unbemerkt auf ein unmittelbar vor dem Fenster stehendes Sofa und weiter auf das Fensterbrett geklettert. Ermittler vermuteten, dass das Fenster offen stand. Die Mutter arbeitete in der Küche, in einem anderen Zimmer der Wohnung kümmerte sich ein 16-jähriger Jugendlicher um ein weiteres Kleinkind.