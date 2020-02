Mädchen fiel in Wien aus Fenster: Zustand kritisch, aber stabil

Die Zweijährige, die am Dienstagnachmittag in Wien-Ottakring aus dem Fenster gestürzt ist, liegt weiterhin im Koma. Ihr Zustand ist kritisch, aber stabil.

Das Kleinkind prallte bei dem Sturz am Beton auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Mädchen war offenbar unbemerkt auf ein unmittelbar vor dem Fenster stehendes Sofa und weiter auf das Fensterbrett geklettert, von wo es in Tiefe gestürzt war. Zum Unfallzeitpunkt befand sich die 26-jährige Mutter des Opfers in der Küche, ein 16-jähriger Jugendlicher beschäftigte sich mit einem weiteren Kleinkind in einem anderen Zimmer der Wohnung.