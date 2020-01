Wien: Omas gegen Rechts protestieren gegen Akademikerball

Die "Omas gegen Rechts" werden auch kommenden Freitag bei der Demo gegen den Akademikerball in Wien dabei sein. Für sie haben Burschenschafter in der Hofburg nichts zu suchen.

Am kommenden Freitag findet in Wien wieder der von der FPÖ organisierte Akademikerball in der Hofburg statt. Die Omas gegen Rechts beteiligen sich auch in diesem Jahr an den Protesten: "Es ist skandalös, dass auch 2020 wieder Burschenschafter in der Hofburg das Tanzbein schwingen dürfen. Rechtsextreme haben im Parlament und in der Hofburg nichts zu suchen!", so Monika Salzer von den Omas.