Wien: Neuer Heindl-Shop im Einkaufszentrum Galleria

Die Confiserie Heindl setzt ihren Wachstumskurs trotz Coronakrise fort und eröffnete eine neue Filiale im Einkaufszentrum Galleria an der Landstraßer Hauptstraße in Wien.

Die Confiserie Heindl ist mit 270 Mitarbeitern und 30 Shops in Österreich vertreten. Trotz der Herausforderungen, die die aktuelle Krise mit sich bringt, blickt man optimistisch in die Zukunft und setzt seinen Expansionskurs mit der Eröffnung eines neuen Shops fort. Am 2. März wurde die neue Filiale im Wiener Einkaufszentrum Galleria eingeweiht.

Neuer Heindl-Standort im Einkaufszentrum Galleria eröffnet

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie fielen die Feierlichkeiten bescheidener als gewohnt aus. Dies tat der Freude der Familie Heindl jedoch keinen Abbruch. "Wir freuen uns, zu unseren Ursprüngen im 3. Bezirk zurückzukehren. Dort haben meine Großeltern im Jahr 1956 in ihrer ersten eigenen Betriebsstätte die beiden Spezialitäten Nussbeugel und Rehrücken kreiert", erzählt Barbara Heindl, die als Head of Sales and Marketing für alle Filialen österreichweit verantwortlich zeichnet.

Individuelle Kreationen bei der Trüffel- und Pralinentheke

Der jüngste Zuwachs in der Heindl-Familie bringt auch ein Novum mit sich: Eine Trüffel- und Pralinentheke, in der sich Schoko-Liebhaber ihre Kreation individuell zusammenstellen können. So wird eine exquisite Selektion an Geschmackssorten geboten – von Champagner über Kakao und Walnuss bis hin zu Karamell.

Passend zur Jahreszeit hat sich auch das Osterhasen-Pärchen Jimmy und Kimmy bereits im Shop versteckt. Neben dem klassischen Konfekt-Sortiment werden nämlich auch schmackhafte Oster-Naschereien geboten: Handgefertigte, kreative Präsent-Eier in unterschiedlichen Größen, zart schmelzende Schoko-Hohlfiguren und über 20 Sorten an Konfiserie-Ostereiern in verschiedenen Geschmacksrichtungen. "Nachdem der Osterhase einen systemrelevanten Job hat, bleiben alle Heindl-Filialen auch im Falle eines strengen Lockdowns geöffnet", so Barbara Heindl.