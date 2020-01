Wien-Neubau: Männer wollten gestohlene Instrumente verkaufen

Die Männer wollten zwei gestohlene Instrumente in Wien veräußern.

Am Dienstag wurden zwei Männer festgenommen, die in einem Musikgeschäft in Wien-Neubau zwei gestohlene Instrumente verkaufen wollten. Ein Mitarbeiter wurde dabei auf Ungereimtheiten aufmerksam.

Zwei Slowaken versuchten am 7. Jänner 2020 in einem Musikgeschäft in Wien-Neubau zwei Instrumente zu verkaufen. Dabei wurde bei der Kontrolle eines Instrumentenkoffers durch einen Mitarbeiter ein Zettel mit einer Telefonnummer aufgefunden werden.

Von Mann aus Stuttgart gestohlen

Dabei handelt es sich um einen Mann aus Stuttgart, dessen Instrumente Anfang Dezember aus seinem Pkw in Deutschland gestohlen wurden. Die Beschuldigten im Alter von 28- und 37 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Instrumente haben zusammen einen Wert von rund 4.000 Euro.

Vermutet wurde, dass zumindest einer der Verdächtigen an dem Pkw-Einbruch selbst beteiligt war. Einer der beiden lebte bis vor kurzem für mehrere Jahre im Raum Stuttgart. Die deutschen Behörden wurden eingeschaltet.