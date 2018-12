Wien-Meidling: Mutmaßlicher Autoknacker auf frischer Tat ertappt

Am Mittwoch konnten Zeugen einen Mann in Wien-Meidling beobachten, wie er in ein Auto einbrach. Die Polizei konnte den Mann noch auf frischer Tat ertappen und festnehmen.

Gegen 18.45 Uhr informierten Zeugen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Mann in ein Auto in der Unter-Meidlinger Straße 67 eingebrochen war. Binnen weniger Minuten war die Streifenbesatzung “Ludwig/1” der Polizeiinspektion Hufelandgasse vor Ort. Der 34-jährige Mann konnte auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.

Der mutmaßliche Autoknacker hatte bereits ein Auto aufgebrochen, beim zweiten Fahrzeug kam er über einen Versuch nicht hinaus. Bei dem Mann wurden nur ein Serviceheft und einige Münzen, die sich im Aschenbecher des Fahrzeuges befunden hatten, sichergestellt. Gegen den Rumänen wurde eine Anzeige auf freiem Fuß verfügt.