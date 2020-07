Wien-Mariahilf: Gumpendorfer Straße wird saniert

Ab Dienstag wird die Gumpendorfer Straße saniert. Grund dafür sind Zeitschäden. Die Bauarbeiten finden nachts statt.

Aufgrund von Zeitschäden wird die Fahrbahn der Gumpendorfer Straße in Fahrtrichtung 15. Bezirk vor der Kreuzung mit der Brückengasse in Wien-Mariahilf saniert. Am 14. Juli starten die Bauarbeiten. Die Arbeiten findet in zwei Nächten zwischen 19 Uhr Abend und 5 Uhr Früh, bei wechselweisem Durchschleusen des Fahrzeugverkehrs statt.