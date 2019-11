Wien-Margareten: Mann von Unbekannten mit Waffe bedroht und beraubt

Am Donnerstagabend soll ein 28-Jähriger bei der Arbeitergasse in Wien-Margareten von mehreren Unbekannten mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt worden sein.

Am Freitag erstattete ein 28-Jähriger in einer Polizeiinspektion Anzeige, nachdem er am Vortag von mehreren Unbekannten ausgeraubt worden sein soll.