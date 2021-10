Wien-Liesing: Streit um Parkplatz endete mit Bauchstich

Donnerstagfrüh eskalierte der Streit um einen Parkplatz in der Gerbergasse in Wien-Liesing. Ein 38-jähriger Mann wurde durch einen Messerstich verletzt.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, eskalierte am Donnerstag gegen 6.45 Uhr ein Streit um einen Parkplatz in der Gerbergasse in Wien-Liesing. Ein 41-jähriger Kosovare soll einem 38-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben und danach geflüchtet sein.