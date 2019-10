Wien-Liesing: Straßenbauarbeiten auf der Carlbergergasse

Am 28. Oktober starten Bauarbeiten auf der Carlbergergasse zwischen Brunner Straße und Autofabrikstraße. Grund dafür sind Schäden an der Straßenentwässerung.

Bauarbeiten in Wien-Liesing: Informationen für Verkehrsteilnehmer

Die Bauarbeiten in Wien-Liesing starten am 28. Oktober. Auf Baudauer wird die Carlbergergasse von Brunner Straße bis und in Fahrtrichtung Seybelgasse als provisorische Einbahn geführt, der motorisierte Verkehr in Fahrtrichtung Brunner Straße wird über Seybelgasse, An den Steinfeldern zur Brunner Straße geführt. Die Autobushaltestelle der Linie 60A in Fahrtrichtung Breitenfurter Straße wird vor Carlbergergasse Höhe Hausnummer 42 verlegt. Die Autobushaltestelle der Linie 60A in Fahrtrichtung Brunner Straße wird örtlich vor Brunner Straße Höhe Hausnummer 53 verlegt. Der Fuß- und Radverkehr bleibt aufrechterhalten.