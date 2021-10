Wien-Liesing: Pensionist von Pkw erfasst und verletzt

Am Mittwoch wurde ein 75-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in Wien-Liesing verletzt. Die Lenkerin des Wagens gab an, dass der Mann plötzlich zwischen geparkten Autos hervorgekommen sei.

Am 6. Oktober kam es in Wien-Liesing gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Die 49-jährige Lenkerin des Fahrzeugs fuhr die Breitenfurter Straße stadteinwärts. Laut ihren Angaben soll plötzlich ein Fußgänger zwischen geparkten Autos hervorgekommen sein und die Straße überquert haben, dabei kam es zum Zusammenstoß.